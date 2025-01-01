Omwonenden redden bos aan Zuunbeek: "Oproep om bos te beschermen"

Vierhonderd handtekeningen en 110 bezwaarschriften zijn nodig geweest om het bos aan de Zuunbeek te redden. De bouwpromotor die voor een KMO-zone 33 bomen wilde kappen, heeft zijn aanvraag bij de gemeente ingetrokken door het buurtprotest. Eerder hebben ook het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij een negatief advies gegeven.

Gemeenteraadslid voor Groen, Jeroen Steeman is opgelucht. “Ik feliciteer de buurtbewoners met hun overwinning. Mede dankzij hun massale protest trok de promotor de bouwaanvraag in. Maar we moeten wel waakzaam blijven." Steeman roept de gemeente op om het bos te beschermen.

Ik roep het gemeentebestuur dan ook op om actie te ondernemen om dit bos te beschermen. “De gemeente zou kunnen kijken of ze het terrein kan aankopen, al dan niet met subsidies, dan kan het bij het Wilderpark gevoegd worden. Als dat niet mogelijk is, zou onderzocht moeten worden om de bestemming te wijzigen van KMO-zone naar park", zegt Steeman.

