Overstromingsgebied ‘Grote Weide’ moet deel van Halle beschermen tegen wateroverlast: "Financieel plaatje is rond"

“De Groebengracht slikt bij hevige regenval grote hoeveelheden water door afstroming van de valleiflanken en omliggende percelen. Omdat de Groebengracht afwatert richting Halle-centrum, en ze de massa water bij hevige regenval niet de baas kan, leidde dit al meermaals tot problemen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

“De inwoners en handelaars van een deel van de Bergensesteenweg, de Poststraat en de Victor Baetensstraat moesten al meermaals water uit de kelder en de garage scheppen nadat de Groebegracht buiten haar oevers trad”, vult Marc Snoeck, burgemeester van Halle, aan.

Gecontroleerd overstromingsgebied moet stadscentrum beschermen

Daarom slaan de provincie Vlaams-Brabant en de stad Halle de handen in elkaar om ruimte voor waterberging te creëren en zo de kans op wateroverlast te verminderen. Onderzoek wees uit dat de zone ter hoogte van ‘Grote Weide’ geschikt is voor de inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied. Het gaat om het veld tussen het Sint-Mariaziekenhuis, de Beertsestraat en de Victor Demesmaekerstraat. Dit overstromingsgebied kan zo’n 72.000 kubieke meter water opvangen en bufferen zodat het risico op wateroverlast verkleint.

“Om het terrein zo goed mogelijk te gebruiken als bufferzone zullen we dijken aanleggen en ook de Tramstraat ophogen. Daarnaast komt er een grachtensysteem dat een alternatieve afwatering voorziet voor de omliggende percelen die afwateren naar het ingedijkte gedeelte”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

De Groebengracht krijgt een meanderend verloop in de bufferzone waarmee de waterafvoer vertraagt en de ecologische waarde van de waterloop verhoogt. Ook worden er amfibiepoelen uitgegraven waarmee het gebied vernat en de droogteproblematiek in de zomer aangepakt wordt.

“Naast waterberging willen we de ‘Grote Weide’ ook een landschappelijke invulling geven. Er komt een houten vlonderpad met uitkijkplatform. Daarnaast komt er ook een getrapt observatieterras en een picknickweide met picknickbanken. Ook op de dijken komen voor rolstoelen toegankelijke wandelpaden en wandelbruggen. Aan de nieuw aan te leggen Tramstraat komt er een fietspad. Zo willen we een hotspot voor recreatie en natuurbeleving voor onze inwoners creëren”, zegt burgemeester Marc Snoeck.

Financiële plaatje is rond

De provincie Vlaams-Brabant en de stad Halle legden via een samenwerkingsovereenkomst hun aandeel vast in de opvolging en financiering van de werken en in de financiering van de noodzakelijke grondverwervingen.

De provincie betaalt de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied en de herprofilering van de Groebengracht. De stad Halle financiert de landschappelijke invulling van de zone. De totaalkost van het project bedraagt 1.861.737 euro. Hiervan betaalt de provincie 996.314 euro en de stad 865.423 euro.

De partners ontvangen hiervoor Europese subsidies via het LIFE-IP Belini-project, en ook Vlaamse subsidies via het ‘Levend Water’-programma van de Vlaamse Milieumaatschappij en via het ‘Groene Rand’-programma van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De uitvoering van de werken is voorzien in 2025.