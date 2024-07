Provinciedomein Huizingen al zeker dicht tot maandag: “Schade is enorm”

Het noodweer dinsdag heeft voor enorme schade gezorgd in het provinciedomein van Huizingen. Honderden bomen zijn omgewaaid of afgebroken. “Geen enkel deel van ons prachtige domein bleef gespaard. Van onze avontuurlijke speeltuin, tot ons adembenemend bos, tot onze historische rotstuin: overal vielen takken of werden bomen met wortel en al uit de grond gerukt”, klinkt het. “Iedereen is van slag door de enorme ravage.”

Medewerkers zijn met man en macht in de weer om alles op te ruimen. “Ons hart bloedt, maar we zijn vastberaden om al het puin te ruimen, de wegen vrij te maken, de bomen te verzagen, de takken en bladeren weg te nemen. Door de omvang van de schade zijn we genoodzaakt gesloten te blijven tot en met volgende week maandag. Mogelijks langer, afhankelijk van hoe lang het duurt alle puin te ruimen en controles uit te voeren.”

Pas als het veilig is om opnieuw bezoekers te ontvangen, gaan de deuren van het provinciedomein in Huizingen opnieuw open. Volgens het domein zal het nog weken duren vooraleer alles is opgeruimd.