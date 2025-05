Regionaal Landschap inventariseert leven in Baljuwtuin: “Helaas nog geen kamsalamander gevonden”

Gisteren werden in de poel van de Baljuwtuin fuiken geplaatst, zodat het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei vandaag kon nagaan welk leven er zich allemaal in de poel bevindt. “'We hebben een aantal waterkevers gevonden, larven van libellen en een larve van een pad”, zegt Jonas Bergmans. “Ook heel leuk is dat we kransvier hebben teruggevonden. Dat is geen waterplant maar een alg, typisch voor een poel met een hoge kwaliteit.”

Het Regionaal Landschap hoopte ook de kamsalamander tegen te komen, maar die zat er helaas niet bij. “De kamsalamander is een pareltje”, zegt Alwin Loeckx. “Het is een Europees beschermde soort wat betekent dat die op heel weinig plaatsen nog kansen maakt. De Markvallei in Pajottegem is één van de weinige locaties in Vlaanderen waar er nog ingezet kan worden op het ondersteunen van die soort.”

Hoe meer poelen, hoe meer kansen voor de salamander. Het Regionaal Landschap doet daarom een oproep aan gemeenten en inwoners. “Wij ondersteunen van a tot z. Neem gerust contact op met ons als je een locatie denkt te hebben gevonden. We gaan na of die geschikt is, maar begeleiden ook administratief alles mee in goede banen. Het werk wordt echt in handen genomen en samen met de eigenaars uitgewerkt”, besluit Loeckx.