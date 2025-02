Vilvoorde, Zemst en Grimbergen pakken het sluikstorten langs de Woluwelaan aan: "Parkeerverbod en herinrichting van de weg"

Concreet verdwijnen de parkeerstroken tussen de Zennebrug en de Cokeriestraat waardoor de rijstroken er opschuiven naar rechts. Hierdoor ontstaat een brede, gearceerde zone in het midden van de rijweg waar parkeren en stoppen niet langer mogelijk zijn. Deze ingreep moet voorkomen dat voertuigen halt houden om afval achter te laten.

De nieuwe wegmarkeringen kunnen pas bij hogere temperaturen aangebracht worden. Dat is pas over drie maanden. Daarom voeren de gemeenten vanaf 1 maart 2025 gezamenlijk een tijdelijk parkeerverbod in op de Woluwelaan. Politie en gemeentelijke diensten zullen streng toezien op de naleving van het parkeerverbod en achtergelaten vrachtwagens en containers verwijderen. Tegelijk wordt onderzocht hoe kan voorkomen worden dat vrachtwagens uitwijken naar de zijstraten.

Reacties burgemeesters

Burgemeester Jo De Ro van Vilvoorde wil dat er een einde komt aan de negatieve uitstraling van de omgeving: “Mensen uit binnen- en buitenland die het crematorium wensen te bezoeken, worden geconfronteerd met hopen vuilnis. De troep wordt maandelijks opgekuist, maar dit kan echt niet langer blijven duren. Daarom hebben we samen met het Vlaams gewest concrete afspraken gemaakt, zodat het probleem binnenkort van de baan is.”

Burgemeester van Zemst Bart Coopman benadrukt het belang van deze gezamenlijke acties: "Sluikstorten is een hardnekkig probleem dat we enkel kunnen aanpakken door structurele maatregelen te nemen. Bovendien is dit een problematiek die niet stopt aan de gemeentegrenzen. Vandaar het belang van samenwerking met de andere gemeenten. Hiermee zetten we een goede stap naar een propere Woluwelaan en omgeving."

Burgemeester Bart Laeremans van Grimbergen vult aan: "We nemen onze verantwoordelijkheid: het is genoeg geweest. Door het parkeerverbod en de herinrichting van de weg vanaf het moment dat het weer het toelaat, maken we het in de praktijk onmogelijk voor overtreders om hier aan sluikstorten te doen. "