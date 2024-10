Vogelopvangcentrum Malderen: "Oehoe die in prikkeldraad in Dilbeek terechtkwam, herstelt goed"

"Dinsdagochtend ontvingen we een melding van een oehoe die met zijn vleugel verstrikt was geraakt in prikkeldraad", zegt medewerker Sammy De Schuymer van het VOC Malderen. "Het dier werd naar ons opvangcentrum gebracht en meteen overgedragen aan onze dierenartsen, Peter Mievis en dochter Eva. Zij behandelden de grote, maar oppervlakkige wonde aan de onderzijde van de vleugel.

Na de chirurgische ingreep werd de oehoe in afzondering geplaatst, waar hij de komende weken nauwlettend zal worden gevolgd en de nodige verzorging krijgt.

"De oehoe herstelt in een kleiner hok zodat die niet kan opvliegen. Hij eet goed en we hebben goeie hoop op herstel. Deze oehoe is een wild exemplaar. Dat komt niet zoveel voor. Een oehoe is de grootste uilensoort hier", aldus Sammy.