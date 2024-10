Zemst opent samen met Mechelen Kesterbeekbrug

Door de Tiendenweg te verleggen en de nieuwe brug te realiseren, wordt het trage wegen netwerk opnieuw een stuk uitgebreid. Zemst maakt al jaren werk van het optimaliseren en uitbreiden van haar trage wegen. "De brug is een bezegeling van de verbondenheid over het Hombeeks platteau," weet schepen van Natuur in Mechelen Patrick Princen.

Daarbij ging ook aandacht naar landbouwgebied in de buurt. "De weg lag redelijk kort bij een landbouwbedrijf hier vlakbij en om de landbouwer te vrijwaren, hebben we samen met alle stakeholders geopteerd om de weg een beetje te verleggen, zodanig dat de landbouwer niet gehinderd wordt in zijn activiteiten. "