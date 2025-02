Zoek bosanemonen, help de Plantentuin

Wetenschappers onderzoeken hoe planten reageren op temperatuurstijgingen, zowel in stedelijke gebieden met een hitte-eilandeffect als in bossen, die als natuurlijke klimaatbuffers fungeren. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek richt zich op de bosanemoon. Door hedendaagse waarnemingen te vergelijken met herbariummateriaal van 150 jaar oud, willen onderzoekers nagaan hoe de plant haar bloeitijd en groei aanpast aan een veranderend klimaat.

De bosanemoon, een vroege voorjaarsbloeier, is een perfecte indicator om klimaatverandering in bossen te bestuderen. Wetenschappers vergelijken historische herbariumcollecties met recente waarnemingen om te ontdekken hoe de bloeitijd en morfologische kenmerken van de plant door de eeuwen heen zijn veranderd. Dit gebeurt door systematische metingen in het veld, waarbij vrijwilligers een essentiële rol spelen. Deze gegevens zijn van onschatbare waarde om de langetermijneffecten van klimaatverandering op onze natuur beter te begrijpen.

Ook burgers kunnen bijdragen aan dit onderzoek. Vrijwilligers helpen door bloeitijden en andere kenmerken van de bosanemoon te registreren via waarnemingen.be. Daarnaast kunnen geïnteresseerden geselecteerd worden om actief deel te nemen aan veldexperimenten om nog meer gegevens over bosanemoontjes te verzamelen. Meedoen aan de veldexperimenten van Plantentuin Meise kan via deze link.