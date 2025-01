Geen nieuwe school langs Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw

De gebouwen van 't Populiertje in Sint-Pieters-Leeuw hebben hun beste tijd gehad. Daarom wil het gemeentebestuur er vlak achter de gebouwen een nieuwe basisschool bouwen. Maar de ambitie reikt verder: er is ook nog grond over voor een eerste graad van de KorHa-groep. De nieuwe campus zou de eerste middelbare school van de gemeente worden, tot de plannen plots stilvallen.

"Eens je aan de tekentafel zit, en dat gaat van jaar tot jaar verder, begonnen wij de indruk te krijgen dat het jasje een beetje te krap werd", zegt burgemeester Jan Desmeth. "We denken dat verderzetten op termijn niet goed is voor de leefbaarheid, de mobiliteit en de kwaliteit van dit project. Daarom hebben we nu samen met KorHa beslist om te stoppen en enkel de basisschool hier te bouwen."

Stoppen nu we nog kunnen, klinkt het. "Jammer van alle tijd en energie, maar we begrijpen het standpunt," klinkt het bij KorHa. De gemeente en de scholengemeenschap zoeken naar een nieuwe locatie, voor zowel een tijdelijke als een definitieve invulling.

"Het is zo dat je met een middenschool wat makkelijker kan bewegen. Je moet alleen zien dat de openbaar vervoer ontsluiting goed is. We hebben eigenlijk gezegd: van hier tot de grens met Halle, langs de Bergensesteenweg, is dat allemaal goed. Daar zijn heel wat percelen mogelijk", zegt de Leeuwse burgemeester. "De Makro-site is daar ook één van. Dus er zijn zeker mogelijkheden waar we samen met KorHa naar gaan kijken."

In 2025 zal er geen definitieve oplossing meer uit de bus komen.