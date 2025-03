Chiro Amigo’s Pamel doen plannen uit de doeken: "Verduurzamen en uitbreiden"

De Chirolokalen aanpakken is nodig. In 1961 nam Proost E.H. Smismans een truweel in de hand en bouwde in een jaar tijd met hulp van de Pamelse gemeenschap de gebouwen waar de bijna 250 leden van Chiro Amigo's nog steeds van genieten. De tijd en het ongebreidelde spelen hebben hun werk gedaan. Het sanitair, de gevel en het dak laten te wensen over.

Plannen om de infrastructuur van de Pamelse Chiro te vernieuwen rijpen al sinds 2017; in 2020 schiet een werkgroep, een initiatief van Tamelijk Jong Oud-leiding Klubje, uit de startblokken. Vandaag stellen ze de de vernieuwingsoperatie Project Amigo voor.

"We gaan uitbreiden en verduurzamen", klinkt het. De werkgroep wil "van een lineaire naar een circulaire economie" overstappen. Dat betekent onder andere: "het hergebruik van bestaande componenten, het gebruik van robuuste materialen die tegen hevig spelen bestand zijn en gezonde materialen die geen schade toebrengen aan mens en milieu." Daarnaast breiden de gebouwen ook uit met een nieuw sanitair blok, een refter en een polyvalente zaal. De werken zijn gestart.

Steun van Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het kabinet Jeugd van Minister Dalle, de gemeente Roosdaal en een samenwerking met de vzw Parochiale Werken. Daarnaast doet Chiro Amigo's Pamel beroep op sympathisanten om via crowdfunding prijsstijgingen op te vangen.