Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke willen met speelkaart kinderen laten buitenspelen: "Buitenspelen is gezond"

Buitenspelen is belangrijk voor kinderen. Het draagt bij aan de gezonde ontwikkeling. Dat vinden ook de gemeenten Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke. Naast motorische vaardigheden, leren kinderen tijdens het buitenspelen sociale vaardigheden ontwikkelen. Het stiumuleert ook het milieubewustzijn. Daarom pakken de TARL-gemeenten uit met een nieuwe speelkaart.

Op de voorkant van de papieren versie staat een gemeentekaart met alle speel- en sportplekken. De achterkant bevat een legende en informatie over bijzondere speelplekken. De digitale versie biedt extra details en foto’s van de speelplekken.

Naast een kaart per gemeente is er ook een overkoepelende kaart voor de hele TARL-regio. hierop vind je alle leuke buitenspeelplekken in Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke.

Vanaf oktober kan je de speelkaarten ophalen bij de jeugddiensten, bibliotheken en sociale diensten in elke gemeente. Voor meer informatie en de online kaarten kan je terecht op de websites van de gemeenten.