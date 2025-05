Werelddag zonder Tabak: “Vapen? Ik weet eigenlijk niet hoe schadelijk dat is”

Tijdens het studeren, op een feestje of gewoon uit verveling. Voor steeds meer jongeren is vapen deel van hun dagelijkse routine geworden. Maar wat drijft hen precies? “Ik ben daar mee begonnen tijdens het uitgaan”, zegt student Robbe Buyl. “Maar nu is dat eigenlijk beetje een automatisme geworden. Bijvoorbeeld als ik stress heb of als ik mij verveel.” Iedereen weet het ongezond is, maar weten jongeren wel wat ze inhaleren? “Hoe schadelijk het precies is, weet ik niet”, zegt student Bo De Buyser. “Het is alleszins niet gezond voor het lichaam”, vult Simon Vandueren aan.

Eline Tommelein, docent geïntegreerde farmacologie aan de Vrije Universiteit Brussel ziet dat als jongeren op heel jonge leeftijd al beginnen te vapen, hun hersenen zich anders ontwikkelen. “Op lange termijn kan problemen veroorzaken. Je kunt de nicotine in een vape uiteraard niet in een pure substantie aanbieden. Daarom zijn die vullingen vaak aangevuld met bijvoorbeeld propyleenglycol. Op het moment dat dat verbrandt komen er stoffen vrij die echt schadelijk zijn voor de gezondheid”, zegt Tommelein.

Schadelijke stoffen die niet zonder gevolgen blijven. “Die zijn ook kankerverwekkend en daarnaast zien we ook wel dat ze een bepaald effect kunnen hebben op de longen”, gaat Tommelein verder. “Een rechtstreeks effect is dat er blaasjes kunnen ontstaan op de longen waardoor je veel moeilijker gaat ademen. Dus je zit eigenlijk niet alleen met het kankerprobleem, maar ook echt met eventuele fysieke problemen.”