De Bouw en Faes veroveren medailles op PK: "Tactiek was zo snel mogelijk starten"

Voetbal en krachtbalspelers zitten thuis aan de haard, maar voor de atleten van AC Pegasus stond vandaag het Provinciaal Kampioenschap op het programma.

Bij de scholieren op de 200 meter moest Xander Faes alleen Niels Vandezande van Daring Club Leuven Atletiek laten voorgaan. Onverwacht, want hoewel Faes een persoonlijk record liep, was het helemaal niet zijn bedoeling voor de prijzen te gaan. "Ik had niet verwacht om te winnen, dit is eerder een voorbereiding op de 400 meter, maar ik ben erg blij met de tijd voor de 200 meter", zegt Faes.

Normaal gezien zou ook Jari De Proft aan de start van de 200 meter voor scholieren verschijnen. De atleet van AC Grimbergen, kreeg evenwel kramp in zijn kuit nadat hij won op de 60 meter.

Op de 400 meter bij de scholieren pakte ook Rune De Bouw uit met een persoonlijk record. Na 52,37 seconden zat De Bouws 400 meter erop. "Heel erg blij", zegt de nieuwbakken kampioen van Vlaams-Brabant. "Mijn tactiek was om zo snel mogelijk te starten, zodat ze mij na de eerste 200 meter moeste voorbij steken."