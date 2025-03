Militaire luchthaven zet deuren open voor communie- en lentefeestfoto's

Wie er altijd al van droomde zich te laten vereeuwigen met piekfijne communiekleren aan en een Lockheed C-130 op de achtergrond, zal een gat in de lucht springen. De militaire luchthaven in Melsbroek zet, net als vorig jaar, de deuren open voor een communie- of lentefeestfotoshoot.

Snel als een F-35 zijn is evenwel de boodschap want de plaatsen zijn beperkt. Er is slechts plaats voor 200 communicanten. Vorig jaar was het foto-event in een mum van tijd uitverkocht.