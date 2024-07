Roboticakamp leert jongeren logica van programmeren

In Groot-Bijgaarden vindt deze week een roboticakamp plaats in de Don Boscoschool. Kinderen leren er programmeren met als einddoel om op vrijdag een zelfgemaakte auto te laten rijden. Ze leren daarvoor tal van computerprogramma’s en -toepassingen kennen en moeten zo de logica van programmeren onder de knie krijgen. Ze werken ook met een microbot. Een verslag zie je in ons nieuws.