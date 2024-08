Motorrijder (21) probeert politiecontrole in Grimbergen te ontvluchten, maar rijdt daarna tegen politiewagen

Een opvallend feit gisteren in Grimbergen. Tijdens een politiecontrole houdt de politie van Grimbergen gisteren een man tegen die een straat was ingereden waar enkel fietsers in mogen. “De bestuurder van de motor, 21 jaar, bleek niet in regel te zijn met zijn crossmotor, hij panikeerde en vluchtte weg.” vertelt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde.