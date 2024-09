Politie neemt wagens in beslag nadat trouwstoeten uit de hand lopen: “Levensgevaarlijk rijgedrag”

De politie nam twee wagens in beslag na overleg met het parket. “Twee personen werden bestuurlijk aangehouden en er werden meerdere processen-verbaal opgesteld”, klinkt het bij de politie. “De komende dagen worden beelden en andere tips geanalyseerd om eventueel extra pv’s op te maken. We benadrukken dat dergelijk gevaarlijk rijgedrag niet wordt getolereerd en zullen blijven optreden, inclusief het in beslag nemen van voertuigen en het bestuurlijk aanhouden van personen die dit gevaarlijke gedrag veroorzaken.”

In het verleden moest de politie ook al tussenkomen bij trouwstoeten. “De veiligheid van iedere weggebruiker staat voor ons centraal. We roepen iedereen op om zich aan de verkeersregels te houden, ook tijdens feestelijke gelegenheden. Trouwstoeten mogen geen rouwstoeten worden”, aldus de politiezone Zennevallei.