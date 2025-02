Vrije Basisschool Sint-Jozef blijft ook morgen dicht na vandalisme: “Kalmte moet terugkeren”

Gisterochtend protesteerden een honderdtal ouders voor de schoolpoort van Vrije Basisschool Sint-Jozef na mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een vijfjarig meisje. "Er werd gisteren door de school en de burgemeester gesproken met de ouders en met de manifestanten. Nadien werd met een kleinere delegatie dieper ingegaan op de problematiek, waarna de kalmte terugkeerde", zegt algemeen directeur Eddy Vande Velde. "Niettemin werden er vannacht beschadigingen aangericht rond en in de school, waaronder tal van graffiti. In deze omstandigheden vonden we het wenselijk om de school te sluiten, zodat de kinderen hiermee niet geconfronteerd zouden worden. Ook voor de leerkrachten zou het ondoenbaar zijn om in deze omstandigheden les te geven."

Ook morgen wordt er geen les gegeven, al is er wel noodopvang voorzien. “Vanaf donderdag willen we ons focussen op het lesgeven, maar dat kan alleen in een rustige sfeer. “We wachten de resultaten van het onderzoek af. Intussen verlenen wij uiteraard alle medewerking aan het onderzoek en bevestigen wij ons vertrouwen in politie en parket. Dat is de enige juiste manier om klaarheid te scheppen in deze zeer betreurenswaardige situatie”, besluit Van de Velde. "Intussen loopt het onderzoek naar de klacht volop. Zowel politie als parket nemen het onderzoek ernstig. We stellen vast dat de familie zelf intussen ook een oproep tot kalmte heeft gedaan via sociale media. Zij vragen dat het onderzoek niet wordt gehinderd door allerlei berichten en speculaties."