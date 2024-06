500 tractoren op boerenbetoging Heizelvlakte

Met de actie willen de landbouwers aantonen dat ze nog altijd ijveren voor een duurzaam landbouwbeleid en vrezen voor hun toekomst. De voorspelde verkeershinder leek beter mee te vallen dan bij de vorige protesten. En die boerenprotesten maken ook deel uit van de kiescampagnes van een aantal partijen. Zo verzet Vlaams Belang zich tegen het feit dat de Vlaamse overheid landbouwgebieden wil opkopen om ze te bebossen ten voordele van de Brabantse Wouden. En op de Nacht van Affligem, waar een delegatie van N-VA aanwezig was, brak lijsttrekker voor de Kamer Theo Franken nog eens een lans voor het Vlaamse stikstofakkoord.

“Ik denk op zich dat het akkoord goed in elkaar zit, maar dat het slecht vertaald is en slecht verkocht is. Dat de boeren kwaad zijn, dat voel ik ook in de campagne”, zegt Theo Francken, die in Vlaams-Brabant de Kamerlijst voor N-VA trekt. “Geen boeren, geen eten. Ik zie dat er een aantal boeren ‘anti landbouw’ op onze affiches spuiten. Ik weet niet of dat de boeren zijn of het Vlaams Belang is. Ik weet niet wie het is, ik ga niemand beschuldigen. Maar ik ga u bij deze zeggen: ik ben pro landbouw. Schrijf het maar in ’t vet en zend het maar uit.”