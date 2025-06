Hoe ruikt een cannabisplantage? SMELL-IT informeert Dilbekenaars

De provincie, de gemeente en politiezone Dilbeek, het parket Halle-Vilvoorde, de federale gerechtelijke politie en het NICC organiseerden gisterenavond SMELL-IT. Op die infoavond leren burgers hoe ze een drugslabo kunnen herkennen en wat ze moeten doen wanneer ze op gedumpt drugsafval stoten.

Carol Vercarre, procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde, roept de burgers op om waakzaam te zijn: “Cannabisplantages, dumping van drugsafval en druggerelateerd geweld zijn ook in het arrondissement Halle-Vilvoorde geen ver-van-mijn-bedshow meer", zegt Vercarre. "In de strijd tegen drugs werken de politie, de lokale besturen en het parket al zeer nauw samen. Maar wij zien ook niet alles. Daarom willen we de burger via infoavonden zoals deze informeren over de verschillende soorten signalen van drugsmisdrijven en waar die gemeld kunnen worden. Een oplettende burger is goud waard. Hij of zij kent zijn directe omgeving namelijk goed en herkent vaak snel atypische zaken.”

De aanwezigen leerden waar ze op moeten letten – van specifieke geuren en verdachte bouwconstructies tot opvallend gedrag – en hoe ze verdachte situaties vertrouwelijk kunnen melden via het anoniem drugsmeldpunt Vlaams-Brabant. "Een veilige buurt begint bij een alerte burger. Met SMELL-IT geven we mensen de kennis én het vertrouwen om verdachte signalen niet te negeren, maar correct en anoniem te melden. Het drugsmeldpunt speelt daarbij een centrale rol”, aldus provinciegouverneur Jan Spooren.

Zo'n 85 Dilbekenaren hielden hun neus boven de geurtafel.