Ine Van Wymersch bekroond met prestigieuze Leadership Award van ondernemersorganisatie ETION: “Ze brengt een hoopvol verhaal in een wereld die harder wordt”

Met Ine Van Wymersch koos de jury naar eigen zeggen voor een leider die een positief verschil maakt in een zeer moeilijke omgeving. “In een tijdperk waarin conflict en tegenstelling steeds scherper worden, hebben we figuren als Ine meer dan nodig. Ze heeft bewezen dat ze een leidersfiguur is die verschillen overstijgt en bruggen slaat tussen mensen en ideeën”, stelt Jochanan Eynikel van ETION.

Met zijn Leadership Awards wil ETION leidersfiguren, die mensen kansen geven en motiveren en die het verschil maken voor hun organisatie en de maatschappij, voor het voetlicht halen. Op het lijstje van laureaten staan klinkende namen als Saskia Van Uffelen (2018), Toon Bossuyt (2019), Didier Pierre (2020), Ignace Schops (2021), Aline Muylaert en Wietse van Ransbeeck (2023) en Jef Colruyt (2024).

Dit jaar selecteerde de jury, na een uitgebreide bevraging, drie genomineerden uit een longlist met Vlaamse private en openbare sector: sociaal ondernemer en chef Seppe Nobels, nationaal drugscommissaris Ine Van Wymersch en algemeen directeur van het KMSKA Carmen Willems. Jochanan Eynikel: “Jaar na jaar zoekt onze jury naar gedreven leiders die inspireren doordat ze het goede voorbeeld geven. Het gaat om mensen met een duidelijke visie, die betekenis geven aan het werk van anderen, verbinden en waardengedreven handelen. Onze drie genomineerden hebben zich het voorbije jaar onderscheiden door leiderschap te tonen in uitdagende omstandigheden. Alle drie brengen ze een hoopvol verhaal in een harder wordende wereld. Ze tonen daadkracht waar anderen vooral problemen zien.”

Innovatieve aanpak wordt beloond

Uiteindelijk werd Ine Van Wymersch uitgeroepen tot laureaat. “De jury bewondert haar vermogen om in een sterk gepolitiseerd klimaat verschillende partijen rond een gemeenschappelijk doel te verbinden. Daarnaast is haar systemische aanpak, waarbij ze naast harde maatregelen ook aandacht heeft voor preventie en kwetsbare jongeren, ronduit baanbrekend. Met haar team heeft ze als het ware een nieuwe manier van drugsbestrijding geïntroduceerd”, verduidelijkt Jochanan. In een tijd waarin de drugsproblematiek de actualiteit beheerst, is dat geen evidente opgave. “Maar Ine durft haar nek uit te steken en spreekt heldere taal. Dit doet ze bovendien met een bescheidenheid die inspirerend werkt. Net dat soort leiderschap hebben we nodig om de uitdagingen van vandaag aan te pakken.”

Een erkenning voor het Nationaal Drugscommissariaat

Voor Ine Van Wymersch is de award een welgekomen opsteker: “In de eerste plaats is dit een erkenning voor het zwoegen en ploegen van ons hele team van het Nationaal Drugscommissariaat. We geloven echt dat we door een betere samenwerking tussen alle betrokken diensten een verschil kunnen maken in de strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit. De uitstraling van deze prijs zal hopelijk ook bijdragen tot de bewustwording dat de overheid deze problematiek niet alleen kan beheersen, en dat we vele actoren uit de brede maatschappij nodig hebben om het tij te keren.”

100 jaar ETION

ETION, dat dit jaar de 100ste verjaardag viert, is een non-profitorganisatie voor beslissingsnemers met de focus op geëngageerd en ethisch ondernemerschap. Meer dan 1500 organisaties zijn lid van ETION.