Politiezone VIMA klaar om lokfietsen in te zetten tegen diefstallenplaag door professionele bendes

Het aantal fietsdiefstallen in Vilvoorde evolueerde van 143 in 2021, naar 100 in 2022 en 118 in 2023. Nu in 2024 zijn het er voorlopig 26. Althans volgens de officiële cijfers van de politie. Iedereen beseft echter dat er véél meer fietsen gestolen worden.

Ook Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Vooruit) ziet in dat de cijfers de realiteit niet weergeven. “De cijfers evolueren eigenlijk positief terwijl het aanvoelen is dat het aantal fietsdiefstallen toch gestegen is. Het probleem is dat de aangiftebereidheid te laag is. We dringen aan dat mensen aangifte blijven doen als hun fiets gestolen is. Op die manier kan je ook beter inspelen op de probleemlocaties.”

Sensibiliseringsactie

Op woensdag 24 april is er vanwege de politiezone een grote sensibiliseringsactie omtrent de problematiek aan het Vilvoordse station voorzien. Bedoeling was dat er vanaf dan ook lokfietsen zouden ingezet worden. “We willen hiermee starten omdat we toch vaststellen dat er af en toe professionele bendes toeslaan, al willen we uiteraard ook de gelegenheidsdief betrappen.”

Operationeel is alles klaar. “De apparatuur en software staan op punt. Bedoeling is dat er GPS-trackers ingeplant worden in allerlei fietsen om die vervolgens op diverse hotspots in de stad, waaronder het station, maar ook in Machelen en Diegem te stallen. We zouden beginnen met een vijftal en dan uitbreiden naar tien. Ook duurdere exemplaren zoals elektrische fietsen zullen gechipt worden. Er werd één verantwoordelijke binnen de preventiedienst van de politie voor aangeduid. In de praktijk zullen uiteraard ook de andere politiediensten dit mee opvolgen.”

Wachten op groen licht

Maar het is nog steeds wachten op een finale ‘go’ zo blijkt nu. “Het College van procureurs-generaal bereidt momenteel een uniforme interpretatie en toepassing door zowel parketten als politiezones voor. Deze richtlijn moet eerst worden afgewacht. Daardoor kan er in principe nergens in het land vandaag al gewerkt worden met lokfietsen. Eventuele rechtszaken die er zouden uit voortvloeien zullen eenvoudigweg nietig verklaard worden.”

In het verleden zijn er al een aantal experimenten met lokfietsen in Vlaanderen geweest onder meer in Gent. “Maar men heeft dit moeten stopzetten omdat het strijdig was met de federale wetgeving. Die voorziet dat de politiediensten mensen niet mogen aanzetten tot diefstal. Er is een discussie in het parlement geweest. Wat er toch toe geleid heeft dat de wetgeving is aangepast. Het nieuwe wettelijk kader is sinds begin dit jaar van kracht. Daardoor kan de politie voortaan lokfietsen inzetten zonder dat daarbij omslachtige procedures aan te pas komen. Nu de wet is aangepast hopen we dat die instructie van het College van procureurs-generaal snel volgt zodat we hiermee kunnen starten.”

Het verhaal van Filip

Vilvoordenaar Filip Eerdekens (47) uit de Witherenstraat zag onlangs zijn elektrische fiets gestolen worden. Die stond in een berghok van het appartementsgebouw waar hij woont. “De dieven waren duidelijk professionals”, vertelt hij. “Ze hebben het slot gewoon opengeslepen. Een deel hing nog vast aan het fietsrek. Mijn fiets was tweedehands maar was toch nog 1.500 euro waard. Ik heb wél aangifte gedaan bij de politie, maar uiteraard vinden ze die niet meer terug. Lokfietsen inzetten zou ik alleszins een goed idee vinden. Er worden heel veel fietsen gestolen in Vilvoorde. Het is echt een plaag.”

Intussen heeft Filip al een nieuwe elektrische fiets gekocht ter waarde van 2.400 euro. “Daar kon ik meteen ook een verzekering voor afsluiten, voor de tweedehandse kon dat niet. Hij staat nu in een beter afgesloten opberghok. Ik hang hem zelfs voor de zekerheid vast met drie sloten.”