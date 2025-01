Herman Van Holsbeeck doorverwezen naar rechtbank voor gesjoemel bij verkoop Anderlecht

In 2017 kocht investeerder Marc Coucke 75 procent van de aandelen van RSC Anderlecht voor net geen 60 miljoen euro. Volgens het federaal parket werd die prijs kunstmatig opgedreven door Coucke onder meer foutieve financiële tabellen voor te schotelen, waardoor hij zijn bod op de club verhoogde.

Naast Herman Van Holsbeeck zijn ook ex-CEO Jo Van Biesbroeck en makelaar Christophe Henrotay worden doorverwezen. De raadkamer besliste dat in april vorig jaar al, maar het drietal ging in beroep. De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling heeft dat beroep afgewezen. Het proces start eind dit jaar of begin volgend jaar.