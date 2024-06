6 jaar cel voor schrijnwerker die klant neersteekt in Weerde

De 38-jarige beklaagde had verschillende binnendeuren geplaatst in de woning van het slachtoffer, een 25-jarige man uit de Torenstraat in Weerde. Omdat de twintiger niet tevreden was over de plaatsing van één van de deuren, weigerde hij de factuur te betalen.

De schrijnwerker drong verschillende keren aan op de betaling, maar omdat hij het gevoel had dat hij aan het lijntje werd gehouden, trok hij op zaterdagavond 31 juli naar de woning van de twintiger.

Met een koksmes achter de rug stapte hij op de twintiger af. Die arriveerde net aan zijn woning. De schrijnwerker opende het portier en stak het slachtoffer eerst in de borst en vervolgens in het dijbeen, waarna het 17 cm lange lemmet afbrak.

De twintiger uit Weerde raakte zwaargewond, maar overleefde de moordpoging dankzij het snelle optreden van zijn echtgenote die de steekwonde in zijn been afbond met een broeksriem. “Het slachtoffer is aan de dood ontsnapt”, klonk het bij de rechter. “De beklaagde kon op elk moment terugkeren naar zijn wagen om de situatie te ontmijnen, maar hij deed het tegenovergestelde. Toen het lemmet afbrak, keerde hij terug naar zijn wagen om twee andere messen te gaan halen.”

De advocaat van de schrijnwerker betwistte dat het ging om een poging tot moord en vroeg de rechtbank om de feiten te herkwalificeren naar ‘opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid’ tot gevolg. De verdediging haalde aan dat er geen intentie tot doden was en dat er geen sprake was enige voorbedachtheid.

Die redenering werd door de rechtbank volledig van tafel geveegd. De rechtbank gaf wel toe dat de redelijke termijn in het dossier was overschreden, maar hield in de straftoemeting wel rekening met het strafblad van de schrijnwerker. De man kreeg eerder al een werkstraf omdat hij bij een ruzie met een taxichauffeur de man in elkaar had geslagen.

“Het feit dat de beklaagde enkele honderden euro’s voldoende acht om een mensenleven te ontnemen, maakt dat er een ernstige bestraffing nodig is”, klonk het. De schrijnwerker kreeg uiteindelijk 6 jaar cel en moet het slachtoffer een provisionele schadevergoeding van 10.000 euro betalen.