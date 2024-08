Auto-inbraken blijven Zennevallei teisteren: “Vannacht in meerdere voertuigen ingebroken”

Eind juli stelde de politiezone Rode een reeks auto-inbraken vast, vooral in de omgeving van het Carrefour-warenhuis in Drogenbos. Ook bij de politiezone Zennevallei werd de voorbije maand meer dan 30 aangiftes gedaan. “Ondanks onze inspanningen met de naburige politiezones, blijft deze bende voor problemen zorgen in de regio. We blijven inzetten op extra nachtelijk toezicht en hopen zodoende snel deze daders te klissen”, klinkt het bij de politiezone Rode. “We roepen nogmaals op om ons bruikbare camerabeelden te bezorgen waarop de dader(s) van deze nacht te zien kunnen zijn.”

Vorige week onderschepte de politiezone Zennevallei ook een voertuig dat net voordien gestolen was in Vorst. Het was een ANPR-camera in Lot die het voertuig capteerde, waarna onze diensten meteen werden ingelicht”, klinkt het bij de politiezone Zennevallei. “Niet veel later volgde via een andere camera een tweede ANPR-hit. In samenwerking met de politie van Dilbeek werd het voertuig geïntercepteerd. De wagen stond op dat moment met draaiende motor geparkeerd. In de auto zat een persoon aan het stuur.”

De dertiger in kwestie werd geboeid meegenomen naar onze politiepost in stad Halle. Het verdere onderzoek loopt.