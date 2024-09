Dries Van Langenhove vangt bot, proces in beroep Schild & Vrienden blijft bij dezelfde rechters

Advocaat Hans Rieder had net als tijdens het proces in eerste aanleg een verdelingsincident opgeworpen. Het was daarna aan de voorzitter van het Hof van beroep in Gent om te bepalen hoe het verder moest. Maar die ziet geen probleem in de aanduiding van de rechters en vindt het verdelingsincident ongegrond. De zaak wordt verder behandeld op 25 oktober. In eerste aanleg werd Van Langenhove veroordeeld voor inbreuken op de racisme- en negationismewet en verboden wapenbezit. Samen met vijf andere leden van Schild & Vrienden ging hij in beroep.