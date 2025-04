'Explosie' van dossiers bij parket Halle-Vilvoorde: "Meer mensen nodig"

Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh spreekt van een ‘dossierexplosie’. Die is gedeeltelijk te verklaren door de grote bevolkingsgroei in Halle-Vilvoorde. “Dat gaat hier veel sneller dan in de rest van Vlaanderen en verklaart enerzijds het toegenomen aantal strafdossiers. Anderzijds is er de nabijheid van Brussel die ook een rol speelt in het aantal criminele feiten,” zegt ze.

Daarom moet het parket versterkt worden, vindt Van Vaerenbergh. “Er moeten meer mensen zijn om al die zaken aan te pakken.” Onze redactie wou graag ook een reactie van het parket, maar kon daar vandaag niemand bereiken.