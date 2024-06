Federale Gerechtelijke Politie: "Vorig jaar tiental dossiers meer opgestart dan in 2022"

De Federale Gerechtelijke politie is gespecialiseerd in het bestrijden van de zware en georganiseerde misdaad. Ze opereren in burger en als ze dan al herkenbaar zijn, dan is dat aan hun oranje armband. De Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde startte in 2023 126 nieuwe dossiers op, dat zijn er een tiental meer dan het jaar daarvoor. Ruim 27 procent ervan zijn druggerelateerde zaken of financiële fraudedossiers. “Daarin stellen we vast dat de criminaliteit vanuit Brussel doorstroomt naar de Vlaamse Rand,” aldus Veerle De Wolf, directeur FGP Halle-Vilvoorde.

Vorig jaar verrichtte de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde 103 huiszoekingen en voerde het 106 arrestaties uit. Er werd voor meer dan 7,5 miljoen crimineel geld in beslag genomen. De daders van de misdrijven wonen zeker niet altijd in Halle-Vilvoorde. “We zien dat daders in Brussel wonen, maar hun actieterrein verplaatst hebben naar de Vlaamse Rand. We zien dat ook op plaatsen waar we huiszoekingen doen, die bevinden zich zowel in ons arrondissement Halle-Vilvoorde als in Brussel.”

37 van de nieuwe dossiers hebben te maken met de Luchthaven van Zaventem. “Het gaat dan vooral rond drugscriminaliteit. Wij staan daar vooral in voor onderzoek naar mensen die werken op de luchthaven en betrokken zijn in die zaken. Maar ook mensensmokkel en het transport van cash geld maken het onderwerp uit van een aantal dossiers die gelinkt zijn aan de luchthaven.”