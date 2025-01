Fusie tussen politiezones AMOW, TARL en Dilbeek stap dichterbij: “Een pak voordelen”

De zones AMOW, TARL en Dilbeek werken vandaag al samen via in het associatieverband PACE. De drie lieten een haalbaarheidsstudie uitvoeren om uit te zoeken of een nog nauwere samenwerking wenselijk is. Die studie is klaar.

“Als de drie zones zouden fusioneren dan zijn er enorme efficiëntiewinsten te boeken. Het gaat over expertises die beter gaan uitgebouwd worden, bijvoorbeeld wat betreft cybercriminaliteit. Vandaag zijn onze recherchediensten daar alle drie mee bezig. Als we die samenvoegen, krijgen we een mooie cel cybercriminalitei”, zegt de burgemeester van Asse Koen Van Elsen die voorzitter is van de politiezone AMWO.

Ook de administratie, de wijkteams en de interventiedienst zouden versterkt kunnen worden.

“Wij zetten vandaag met onze zone AMOW twee ploegen in tijdens de nacht en tijdens het weekend. De zone TARL ook, Dilbeek zet één ploeg in. Als we die samenvoegen, hebben we er vijf, maar bij een fusie kunnen we wellicht naar zeven, acht, negen ploegen gaan. De visibiliteit van de politie zal dus verhogen, net als de snelheid van de interventies. In de Rand kunnen we dat gebruiken”, aldus Van Elsen.

Een fusie zou wel niet tot financiële besparingen leiden. Over dat punt moet nog gepraat worden. Van Elsen verwacht dat het nog één à twee jaar zal duren voor de fusie rond is.