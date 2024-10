Grote politieactie aan station van Halle

De politieactie bestond uit twee delen. Het eerste deel was een grote actie aan het station. “Het is een drukke locatie van waaruit we regelmatig overlastmeldingen ontvangen”, zegt Joost Van Liefferinge van de politiezone Zennevallei. “Met de inzet van twee geleiders en hun stille honden werden tijdens de ochtendspits zowel aankomende als vertrekkende treinreizigers gecontroleerd op het bezit van drugs. Eén van de honden werd ook ingeschakeld in enkele bussen van De Lijn. De controles op zwartrijden gebeurden intussen onder toeziend oog van onze inspecteurs. Ook het verkeer aan het station werd gemonitord. Drie motards haalden doorlopend voertuigen van de weg voor verder nazicht.”

Na de middag werd in de buurt van verschillende ‘hotspots’ in de stad immers gewerkt met kleine mobiele ploegen, die onopvallend in burgerkledij patrouilleerden en op die manier heel doeltreffend konden controleren. “In totaal werden zo’n 30 processen-verbaal opgesteld. Vier mensen werden betrapt op drugsbezit, een persoon bleek illegaal in ons land te verblijven en nog een ander reed zonder rijbewijs”, klinkt het bij de politie.

Er werden verder ook pv’s opgesteld voor valsheid in geschriften en zwartwerk. De actie verliep in nauwe samenwerking met De Lijn, Securail, het parket Halle-Vilvoorde en de federale politie. “Het is niet de eerste en zeker ook niet de laatste soortgelijke controle die politie Zennevallei organiseert in de Halse stationsbuurt”, besluit Van Liefferinge.