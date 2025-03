© Man die kredietkaart van Remco Evenepoel stal, veroordeeld tot werkstraf: “Geld diende om te gokken”

Het onderzoek startte toen een vrouw uit Schepdaal (Dilbeek) haar nieuwe bankkaart niet ontving met de post, maar wel ontdekte dat er geld van haar rekening was gehaald. Camerabeelden toonden de postbode in kwestie bij een bankautomaat. Bij een huiszoeking vond de politie tientallen gestolen kaarten. Eén van de onderschepte kredietkaarten behoorde toe aan een bedrijf waarvan Remco Evenepoel aandeelhouder was en was bestemd voor de wielrenner. Met die kaart werd 9.000 euro afgehaald.

“In totaal heeft de beklaagde voor bijna 19.500 euro afgehaald met de gestolen kaarten”, klonk het bij het parket van Halle-Vilvoorde op de zitting van de correctionele rechtbank. “Daarmee bekostigde hij zijn gokverslaving. Kaarten die hij gebruikt had, gooide hij weg of bezorgde hij alsnog aan de rechtmatige eigenaar.”

Het parket eiste 18 maanden cel tegen de postbode, waarvan een groot deel met uitstel. De rechtbank oordeelde dat een werkstraf van 175 uur een gepastere straf was. Als de man zijn straf niet of onvolledig uitvoert, wacht hem een celstraf van 18 maanden.