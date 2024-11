Man ook in beroep vrijgesproken voor ongeval waarbij 14-jarige Kayleigh uit Asse omkwam

In de zomer van 2019 stapten vier tieners in een auto. In Nieuwerkerke reden ze in op een geparkeerd voertuig. Het ongeval kostte de 14-jarige Kayleigh het leven. De 18-jarige die vermoedelijk aan het stuur zat, was in het bezit van een voorlopig rijbewijs en had gedronken. De vermoedelijke bestuurder en een andere inzittende raakten zwaar gewond. Een vierde passagier liep lichte verwondingen op.

De politierechtbank in Aalst sprak de jongeman vrij omdat het onduidelijk was of hij weldegelijk degene was die achter het stuur zat. De correctionele rechtbank in Dendermonde herhaalde die uitspraak. De voorzitter van de correctionele rechtbank hekelde de nonchalance waarmee het onderzoek werd gevoerd, waardoor er geen objectieve vaststelling van de bestuurder mogelijk was. Voor de familie van het meisje kwam de uitspraak een zware klap.

De advocaat van de jongeman was opgelucht dat het duidelijk is dat zijn cliënt niet reed, maar benadrukte ook dat er in deze zaak geen winnaars zijn.