Nachtwinkelketen met vestigingen in Dilbeek en Roosdaal moet tijdelijk sluiten

De controleurs stelden vast dat de nachtwinkel niet-conforme producten zoals illegale e-sigaretproducten, niet-conforme cosmeticaproducten, niet-conforme tabaksproducten, kruidenproducten om te roken, alsook verboden nicotinezakjes verkocht.

Het is niet de eerste keer dat de nachtwinkel in de fout gaat. Het recidive aspect van de feiten en de gezondheidsimpact in acht genomen, besloot Dilbeeks burgemeester Willy Segers de nachtwinkel te sluiten voor twee weken. De nachtwinkel heeft naast de vestiging in Dilbeek ook nog een vestiging in Roosdaal. De winkel bleek niet brandveilig te zijn.