Opschorting van straf na verkrachting van 13-jarig meisje in Grimbergen

De beklaagde zat in maart 2023 met enkele vrienden op de tribunes van het Prinsenbosstadion in Grimbergen, toen een 13-jarig meisje er hun gezelschap opzocht nadat ze thuis was weggelopen. De verdachte bleef uiteindelijk alleen achter met het kind, waarna ze naar een parkje trokken om er seks te hebben. Toen de feiten aan het licht kwamen, startte de lokale politie meteen met een onderzoek. Het meisje verklaarde dat er geen sprake was van enige dwang of geweld. “Hij was heel lief”, liet ze bij haar verhoor optekenen. “Ik mocht altijd nee zeggen bij alles wat we deden.”

Toch vervolgde het parket van Halle-Vilvoorde de man voor aantasting van de seksuele integriteit én verkrachting. “In het seksueel strafrecht kunnen minderjarigen van die leeftijd geen toestemming geven, zelfs al zouden ze dat willen”, klonk het bij openbaar aanklager Lieve Chrispeels. “De wetgever wil kinderen op die manier beschermen en daarom staan er ook zware straffen op dergelijke feiten die - hoe zwaar dit ook klinkt - als verkrachting worden beschouwd.”

** “Ik ben als enige verantwoordelijk” **

De jongeman verklaarde op de zitting dat hij intussen besefte dat hij zwaar in de fout was gegaan. “Ik ben blij dat ik intussen naar I.T.E.R. (ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag, nvdr.) ben kunnen gaan. Ik ben als enige verantwoordelijk en zal mijn verantwoordelijkheid ook nemen”, sprak hij.

Zijn advocaat pleite voor een probatie-opschorting. “Ik snap de positie van het parket aangezien het hier om verkrachting gaat”, aldus meester Nathalie Buisseret. “Mijn cliënt heeft fouten gemaakt en ziet dat ook in. Een werkstraf is helaas niet mogelijk gezien de aard van het dossier, maar een opschorting onder voorwaarden lijkt mij wel aan de orde. Mijn cliënt weet dat hij zich jarenlang zal moeten houden aan die voorwaarden en wil dat ook doen.”

De rechtbank volgde de verdediging en verklaarde de twintiger schuld aan de aantasting van de seksuele integriteit en verkrachting van het meisje, maar besloot hem geen straf op te leggen. Aan de gunst van opschorting zijn wel voorwaarden gekoppeld. Zo moet hij zich verder laten begeleiden en gevolg geven aan de oproepingen van de probatiecommissie en zijn justitie-assistent.

Volgens de rechtbank gaat het om ernstige feiten en staat het vast dat de beklaagde misbruik van het meisje heeft gemaakt om zijn seksuele behoeften te bevredigen. “Hoewel de feiten kaderen in verregaand seksueel experimenteel gedrag, kon het slachtoffers door haar jonge leeftijd geen rechtsgeldige toestemming verlenen”, oordeelde de rechter.

“Desalniettemin is de beklaagde bewust van de ernst van zijn daden en beseft hij dat zijn gedrag onacceptabel was. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid, zoekt werk en volgt therapie. Gelet op zijn beperkt strafregister, het schuldinzicht, zijn persoonlijke situatie en omdat de rechtbank geen afbreuk wil doen aan zijn reeds geleverde inspanningen, lijkt een opschorting gekoppeld aan voorwaarden in deze zaak toepasselijk.”