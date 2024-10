Parket eist 7 jaar cel tegen bestuurder na "hallucinante" politieachtervolging die leven kostte aan jonge Assenaar

In maart 2022 kreeg de politie van de zone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) een oproep voor feiten van intrafamiliaal geweld. Een man die net was vrijgelaten in een dossier waarbij hij verdacht werd van poging tot moord, had in een dronken bui zijn ex-vriendin en haar dochtertje bedreigd met een mes. Terwijl het slachtoffer de politie belde, sloeg de man op de vlucht. Hij belde een kennis, die in de auto zat met twee vrienden. Het trio pikte de man op, maar kruiste toevallig een politiepatrouille.

"Mirakel dat er maar één dode viel"

De inspecteurs merkten de verdachte van het intrafamiliaal geweld op en wilden de wagen controleren, maar bestuurder Alex H. sloeg op de vlucht. “Dit is één van de ergste politieachtervolgingen die mijn ambt al heeft meegemaakt”, zei de openbaar aanklager bij het begin van de zitting van de Brusselse politierechtbank. “Het is hallucinant. Het is een mirakel dat er maar één dode te betreuren viel. Op minder dan vijf minuten tijd werd er een afstand van zes kilometer afgelegd. Van in Asse tot in wat toen nog de Leopold II-tunnel heette. De achtervolging eindigde met een dodelijke klap. De bestuurder wilde in extremis de uitrit Sainctelette nemen, maar verloor de controle over het stuur toen hij een andere wagen de pas afsneed en het voertuig ging meermaals over de kop.”

Drie van de vier inzittenden overleefden de zware klap. Het ging om bestuurder Alex H., zijn broer Antonio H. en de man die was gevlucht voor het intrafamiliaal geweld. De 21-jarige Ismaïl D. stierf ter plekke. De man droeg geen gordel en was met zijn hoofd tegen de tunnelwand geslagen. De bestuurder gaf meteen na het ongeval toe dat hij onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur was gekropen. De man had die avond enkele pintjes gedronken en cannabis en cocaïne gebruikt.

Levenslang rijverbod

Het parket eist een levenslang rijverbod en de maximumstraf celstraf van 5 jaar tegen Alex H., die eerder al vijftien veroordelingen had opgelopen voor de politierechtbank. Ook de twee andere inzittenden die de dodelijke crash hadden overleefd, moesten zich verantwoorden voor hun betrokkenheid.

De familie van de omgekomen twintiger eist een schadevergoeding tegen elk van de drie beklaagden. Volgens meester Caroline Heymans zijn ze elk verantwoordelijk voor de dood van Ismaïl D., maar vooral Alex H. moest het ontgelden. “Hij had de mogelijkheid om te stoppen, maar hij had gedronken en drugs gebruikt. Zichzelf redden was belangrijker dan de veiligheid van zijn passagiers te garanderen.”