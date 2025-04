Parket treedt Van Vaerenbergh bij: "Geregeld mensen ziek door hoge werkdruk"

Lapmiddelen

De impact van de stijgende cijfers is groot. Om de grote dossierinstroom aan te kunnen, vraagt het parket politie- en inspectiediensten om bepaalde dossiers niet meer door te spelen naar het parket, bijvoorbeeld in bepaalde economische en financiële dossiers wordt de voorkeur aan burgerlijke afhandeling gegeven. "Op de luchthaven worden bepaalde inbreuken van passagiers door de politie- en inspectiediensten afgehandeld. Deze initiatieven zijn essentieel om de werklast onder controle te houden", klinkt het. "Maar het blijven lapmiddelen."

Mensen, middelen en een degelijk gebouw

Waar het parket echt nood aan heeft zijn meer mensen, middelen en een 'degelijk' gebouw. Het parket Halle-Vilvoorde heeft slechts een magistraat op ongeveer 28.000 inwoners, wat het laagste aantal is van alle parketten. "Dit is niet langer houdbaar”, klinkt het. "Door de hoge werkdruk vallen er geregeld mensen ziek uit voor langere periode. We merken dat op elk niveau. Die mensen kunnen ook niet worden vervangen waardoor de druk op de collega’s steeds groter wordt," aldus het parket.

Splitsing van het eenheidsparket

Bij de splitsing van het eenheidsparket in een parket Brussel en een parket Halle-Vilvoorde werd een tijdelijke verdeelsleutel vastgelegd in afwachting van een objectieve werklastmeting. "We zijn ondertussen tien jaar later en er bestaat op heden nog geen instrument om die werklastmeting uit te voeren", klinkt het.