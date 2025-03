Pasgeboren baby dood aangetroffen in tuin in Steenokkerzeel

Volgens VRT NWS is de dode baby aangetroffen in de tuin van een woning waar sinds een jaar een gezin van Poolse origine woont. De politie is momenteel op zoek naar de leden van het gezin, het is niet duidelijk of er al iemand is opgepakt. "Het parket stelde een wetsdokter en het labo aan", zegt Ingrid Moriau van het parket Halle-Vilvoorde. "Er zal ook een huiszoeking plaatsvinden. In het belang van het onderzoek kunnen we voorlopig geen verdere commentaar geven."