Pieter kreeg rake klappen bij bezoek aan discotheek, uitbater moet nu 350.000 euro betalen

Wat eind augustus 2016 begint als een banale ruzie over ongepaste kledij bij het binnengaan van discotheek Lagao, loopt al snel volledig uit de hand. Pieter Krauch uit Affligem krijgt rake klappen van een portier en loopt breuken op aan onder meer schedel, oogkas en schouder. Krauch zweeft een tijdje tussen leven en dood en ligt tien dagen in coma. Een rechter in Kortrijk veroordeelt de portier in 2017 tot een celstraf van 30 maanden, in 2022 worden de uitbaatster en haar rechterhand veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en geldboete.

Bijna tien jaar na de feiten is nu ook het burgerlijk luik van het proces afgehandeld. Krauch voeg alles samen maar liefst 1,7 miljoen euro, onder meer voor de gemaakte medische kosten. Maar uiteindelijk legt de rechter de schadevergoeding vast op bijna 350.000 euro, zijn ouders krijgen elk 4.000 euro. Pieter Krauch blijft tot op vandaag hinder ondervinden van de aanval.