Politiezone Zennevallei start met invoering bodycams: “Ze zorgen voor meer transparantie en veiligheid”

Verschillende politiezones in ons land voerden de voorbije jaren bodycams in, vaak met positieve resultaten. Uit onderzoek en eerdere proefprojecten blijkt dat het gebruik van bodycams vaak een de-escalerend effect heeft: het vooruitzicht dat een incident wordt gefilmd, zorgt ervoor dat de betrokkenen rustiger en respectvoller reageren. De opnames worden veilig opgeslagen en blijven minimaal 30 dagen en maximaal 12 maanden bewaard, conform de wet op het Politieambt. De beelden kunnen tijdens de eerste 30 dagen op initiatief van de politiediensten gebruikt worden. Nadien is toegang enkel mogelijk met toestemming van de procureur des Konings.

“De camera’s nemen niet voortdurend op. Ze worden manueel geactiveerd door de inspecteur, en dat enkel wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen”, zegt korpschef Marc Crispel. “De wet voorziet duidelijk in welke situaties dit kan: bijvoorbeeld bij incidenten waarbij er een risico is op geweld of schending van iemands integriteit, wanneer er aanwijzingen zijn dat een misdrijf wordt gepleegd of voorbereid, om bewijzen te verzamelen bij een inbreuk, of wanneer politiediensten bijstand verlenen of gerechtelijke bevelen uitvoeren.”

Voorafgaand aan de opname geeft de politieman of -vrouw een ook duidelijke mondelinge waarschuwing. De politiezone Zennevallei rolt de bodycams in eerste instantie uit binnen de dienst interventie en zullen nadien ook geïntegreerd worden bij de verkeersdienst en de proactieve Scorpio-ploegen, die zich vooral richten op het opsporen van criminaliteit en het uitvoeren van gerichte controles. Na grondige evaluatie kan de inzet van de camera’s eventueel uitgebreid worden naar andere diensten binnen de politiezone, zoals de wijkwerking.

De politie benadrukt dat bodycams niet bedoeld zijn als controlemiddel tegen burgers. “Ze zijn een hulpmiddel om situaties correct en eerlijk in beeld te brengen. De inzet van bodycams verhoogt de transparantie. Iedereen wint erbij wanneer de feiten duidelijk vastliggen,” aldus korpschef Mark Crispel. ““Met deze stap tonen we dat onze zone transparantie hoog in het vaandel draagt. Burgers mogen erop rekenen dat incidenten correct in beeld worden gebracht. Dat versterkt het vertrouwen in de politie én in de samenwerking tussen inwoners en de lokale politiediensten”, besluit Jan Desmeth, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw.