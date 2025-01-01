Pyromaan krijgt 14 jaar cel na brandstichting aan woning politieman in Zaventem

Op 25 juli 2022 ontstond er brand aan een woning in het Veldeke in Zaventem. Een onbekende had er een brandend object naar de gevel van een woning gegooid, waar de voordeur en een raam zware schade opliepen. De bewoner, een politieman van de zone Brussel-Noord, slaagde er in het vuur te blussen met behulp van de buren, maar was danig aangedaan van de feiten.

Het onderzoek leidde uiteindelijk naar een 40-jarige werknemer van Sibelga, de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De man bleek twee dagen voor de brandstichting door de politieman in kwestie te zijn opgepakt voor een autodiefstal en had op het werk de mogelijkheid om adressen op te zoeken.

Het verdere speurwerk linkte de man ook aan een andere brandstichting. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde gooide hij in 2021 ook al een brandbom naar een woning in de Kerktorenstraat in Diegem. Het getroffen huis behoorde toen aan een man die vervolgd werd voor feiten van oplichting. Een van de slachtoffers van de oplichting bleek de broer te zijn van de 40-jarige werknemer van Sibelga.

“Te veel toevalligheden”, klonk het bij de openbaar aanklager, die de man vervolgde voor de twee brandstichtingen. “Dit zijn extreem ernstige feiten en bovendien is er geen sprake van spijt of excuses en neemt de beklaagde geen enkele verantwoordelijkheid.”

Zware straf

De rechtbank legde de beklaagde een celstraf van 14 jaar op, meer dan het dubbele van de gevorderde straf. “Zijn verklaring ter zitting dat hij enkel een adres had opgezocht in opdracht van een onbekende was zijn laatste poging om de rechtbank te manipuleren en getuigt van cynisme,” klonk het bij het voorlezen van het vonnis. “Aangezien de beklaagde niet aan zijn proefstuk toe is en eerder al werd veroordeeld voor twee feiten van brandstichting, wordt ook de onmiddellijke aanhouding uitgesproken.”