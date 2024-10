Ruisbroek: voertuigenbrand is aangestoken

Toen de brandweer afgelopen nacht in de Meerweg in Ruisbroek arriveerde, stonden een verhuisliftwagen en een bestelwagen in lichterlaaie. Hoewel de brandweerlui de brand snel onder controle kregen, raakten twee andere voertuigen zwaar beschadigd.

De eerste bevindingen van de brandexpert van het parket Halle-Vilvoorde wijzen erop dat de brand is aangestoken.