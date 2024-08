Schietpartij na uit de hand gelopen burenruzie: één dodelijk slachtoffer

In de Blijde Inkomststraat in Machelen vond iets voor 20 uur een schietpartij plaats na een uit de hand gelopen burenruzie. Daarbij zijn twee personen geraakt. Eén slachtoffer overleed aan zijn verwondingen, bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. Een tent die ter plekke werd geplaatst door de brandweer deed gisterenavond al het ergste vermoeden. De vermoedelijke dader is een man van 61. Hij kon in zijn vlucht opgepakt worden.