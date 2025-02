Trio veroordeeld voor drugshandel vanuit winkelpand in Halle

Speurders van de politiezone Zennevallei startten in het voorjaar van 2023 een onderzoek nadat er informatie was binnengekomen over drugshandel in een leegstaand pand. Tijdens observaties werd er een komen en gaan van verschillende mensen vastgesteld, waarna er een huiszoeking werd uitgevoerd. In het pand werden zakjes cocaïne aangetroffen, alsook een koffer met 1,7 kilogram cannabis.

De bewoner beweerde dat hij de drugs enkel bewaarde, maar uit berichten op zijn gsm-toestel bleek dat hij mogelijk ook actief betrokken was bij de verkoop van drugs. Bij een andere verdachten werd cash geld en een boekhouding aangetroffen. Een huiszoeking bij een derde verdachte leverde een kleine hoeveelheid drugs en verschillende simkaarten op.

De bewoner van het leegstaande winkelpand kreeg een werkstraf van 100 uur, net als de man waar de boekhouding van de hele drugsverkoop was aangetroffen. De derde verdachte, die eerder al in aanraking was gekomen met het gerecht, werd veroordeeld tot 1 jaar cel met probatie-uitstel.