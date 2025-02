Twintiger uit Opwijk riskeert vijf jaar cel voor plannen dubbele terreuraanslag: “Uitgelokt door undercoveragent”

Het federaal parket startte een onderzoek naar de jongeman met extreemrechtse ideeën nadat hij op de radar was gekomen van onze inlichtingsdiensten. De man bleek online lid te zijn van verschillende extremistische chatkanalen, waaronder ook gesloten en geëncrypteerde groepen. Er werd een undercoveragent ingezet die zich voordeed als wapenhandelaar en na enkele online contacten volgde een ontmoeting op een parkeerterrein in Opwijk. “Het klopt dat daar een ontmoeting van 16 minuten is geweest waarin onze cliënt aangaf dat hij wapens wilde lenen om te oefenen”, klonk het bij zijn advocaat Jan Donckers. “Maar het is volstrekt ongeloofwaardig dat hij die zogezegde wapenhandelaar uit zichzelf heeft gecontacteerd.”

Volgens de verdediging is het hele strafdossier niet ontvankelijk omdat de feiten zouden zijn uitgelokt door de politiediensten. “Aanvankelijk werd mijn cliënt enkel verdacht van het aanzetten tot het plegen van een terreuraanslag, maar na inzet van die undercoveragent werd hij ook in verdenking gesteld van het voorbereiden van een aanslag. Men heeft de weg geplaveid voor mijn cliënt om te testen hoe ver hij wilde gaan. Zonder tussenkomst van de politiediensten was hij nooit zo ver gegaan.”

“Fascinatie voor massamoordenaars”

Het federaal parket ontkent dat de feiten zijn uitgelokt. Volgens het federaal parket gebeurde alles op initiatief van de beklaagde. “Het gaat om een 21-jarige werkloze jongeman die sociaal geïsoleerd is”, aldus de federale substituut-procureur. “Hij vult zijn dagen met het met online verzamelen en spuien van extreemrechtse propaganda. Hij kampt met ernstige psychologische problemen en heeft het profiel van een lone wolf. De beklaagde heeft een fascinatie voor massamoordenaars waarmee hij dweept en die hij als heiligen beschouwd.”

Uit het dossier blijkt ook dat de twintiger een manifest schreef waarin hij oproept tot de oprichting van een witte etnostaat. De man werd uiteindelijk op 22 februari 2023 opgepakt, omdat het federaal parket vreesde dat ze de controle zouden verliezen. De jonge Opwijkenaar, die niet aanwezig was op zijn proces, riskeert de maximumstraf van 5 jaar tegen de beklaagde. Volgens zijn advocaat kampt de man sinds zijn arrestatie met depressieve gevoelens en was hij mentaal niet in staat om zijn proces bij te wonen.

Ondergeschikt aan de vraag om het hele strafdossier onontvankelijk te verklaren, pleitte meester Jan Donckers voor een probatie-opschorting. “De uitspraken en handelingen die onze cliënt heeft gedaan, zijn verwerpelijk. Hij is veel te ver gegaan, maar heeft die berichten gespuid in een online community waar hij zich erkend voelde. Onze samenleving moet beschermd worden tegen iemand die een aanslag wil plegen, maar dat is niet wat men in dossier heeft gedaan. Dit had met veel minder middelen en anders opgelost kunnen worden. Nu zitten we met iemand die op jonge leeftijd in de gevangenis is gegooid. Ik denk niet dat hij dit verdient."

De verdediging zegt dat de Opwijkenaar een slachtoffer van een systeem dat zich online heeft ontwikkeld en van de corona-situatie. "Hij is het schoolvoorbeeld van een geradicaliseerde jongeman die steeds verder afgleed naar extremere ideeën. Vandaag de dag kan hij niet geloven wat hij destijds allemaal heeft gezegd. Dat gebeurde is een soort van roes en hij heeft daar nu afstand van genomen.”