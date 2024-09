Verdachte van schietpartij weigert proces bij te wonen: parket eist 7 jaar cel

Buurtbewoners verwittigden de politie toen een man het vuur opende op de Bergensesteenweg in Lembeek omstreeks 21 uur ’s avonds. De dader schoot meermaals op een 30-jarige man uit Dworp, die daarbij zwaargewond raakte.

De schutter vluchtte nadien een nabijgelegen woning in, maar kon dankzij verklaringen van getuigen en het slachtoffer worden opgepakt. De man had een grote som geld in zijn bezit, alsook meerdere vuurwapens. Het wapen dat bij de schietpartij was gebruikt, had de man echter niet op zak.

“Het slachtoffer, dat uiteindelijk vijf schotwonden bleek te hebben, verklaarde dat hij de verdachte op straat was tegengekomen en dat er meteen een discussie was ontstaan over een oude zaak,” klonk het bij de openbaar aanklager. “De verdachte zou daarop meteen gevuurd hebben, met een wapen dat in zijn schoudertas zat. Hij sloeg het slachtoffer ook meermaals met het wapen, om daarna nog eens te schieten.”

Volgens het parket gaat het om een poging tot doodslag, aangezien de man zijn wapen had gericht op de buik van de twintiger uit Dworp. “Het slachtoffer kon met zijn hand het wapen naar beneden duwen, waardoor hij in de benen werd geraakt. Verschillende getuigen bevestigen die versie van de feiten, die wordt gesterkt door een filmpje dat door een getuige werd gemaakt.”

De verdachte verklaarde tijdens het onderzoek dat het slachtoffer hem had lastig gevallen en hij de man meermaals had gevraagd om daarmee te stoppen. “Uiteindelijk schoot hij omdat het slachtoffer hem maar niet gerust liet”, aldus de openbaar aanklager. Hij vluchtte vervolgens naar huis, verstopte het wapen in een vuilniszak en waste zijn handen om sporen uit te wissen.”

De substituut-procureur van het parket van Halle-Vilvoorde eist 7 jaar cel tegen de beklaagde, die weigerde voor het proces naar de rechtbank te worden overgebracht. De man bleek ook geen advocaat meer te hebben, waardoor hij bij verstek dreigt te worden veroordeeld.

Vonnis op 31 oktober.