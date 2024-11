Vijftiger uit Beersel veroordeeld tot celstraf met uitstel voor aanranding en belaging

De zaak kwam in 2019 aan het licht toen de ouders van het slachtoffer de sociale media van hun zoon controleerden. Ze vonden verontrustende berichten via verstuurd waren via Facebook Messenger. De politie werd er bij gehaald, waarna speurders ontdekten dat de jongen seksuele getinte berichten en naaktfoto’s had ontvangen van zijn voetbaltrainer.

“Het ging om ellenlange meelijwekkende berichten, die ik niet anders kan omschrijven dan zielig”, klonk het bij de substituut-procureur van het parket van Halle-Vilvoorde. “De berichten waren totaal ongepast voor een 13-jarige jongen en het slachtoffer werd ook continu lastiggevallen. Het gaat hier niet alleen om het aanzetten tot ontucht, maar ook om belaging en aanranding.”

Het verdere onderzoek wees ook uit dat de 57-jarige man uit Beersel ook beelden van seksueel kindermisbruik bezat en deelde. Volgens het parket ging het om zeer expliciet beeldmateriaal.

"Ik schaam mij"

De beklaagde gaf op de zitting aan dat hij besefte foutief te hebben gehandeld. “Ik weet nu dat dit totaal niet kan. Ik heb bij I.T.E.R. (ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag, nvdr.) heel goeie gesprekken gehad. Ik schaam mij tegenover de mensen uit mijn omgeving. Ik ga winkelen in Wallonië zodat ik niet zou worden herkend. Ik kom ook niet meer in contact met kinderen. Ik heb me al vaak afgevraagd waarom ik dit gedaan heb, ik zit zelf nog met veel vragen. Ik zal dit mijn hele leven meedragen. Ik heb spijt van wat ik heb gedaan.”

De rechtbank veroordeelde de man tot 3 jaar cel met probatie-uitstel. Ook voor de opgelegde geldboete van 8.000 euro moet de man niet betalen, op voorwaarde dat hij zich laat begeleiden voor zijn seksuele problematiek en geen contact meer heeft met het slachtoffer. De rechter legde de man ook een tienjarig verbod op om een beroep of vrijetijdsactiviteit uit te voeren waar minderjarigen bij betrokken zijn.