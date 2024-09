"Voldoende bewijzen voor verantwoordelijke dood Kayleigh"

Voor het hof van beroep in Dendermonde is vandaag het proces hernomen over het ongeval waarbij de 14-jarige Kayleigh Leemans uit Asse om het leven kwam. De jongeman die achter het stuur zou hebben gezeten, werd in eerste aanleg vrijgesproken omdat er te veel twijfel was, maar de nabestaanden van Kayleigh gingen in beroep. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er ook nu voldoende bewijzen dat hij wel degelijk achter het stuur zat.