Volleybalclub Kruikenburg Ternat haalt het met 3-1 van VBT Machelen: "Veel jonge spelers bloeiden open dit seizoen"

In de derde nationale B van het volleybal is het einde van de competitie in zicht. Na dit weekend resten er nog maar 2 speeldagen. Gisteren ontving Kruikenburg Ternat VBT Machelen. Vooraf was Kruikenburg zevende met 28 punten, Machelen was vierde met 38 punten. Kruikenburg speelt een bijzonder sterke partij en wint met 3-1. Achteraf toont coach Frank Depestele zich trots op de evolutie die zijn jonge spelersgroep doormaakt dit seizoen. Hier het verslag met reacties.