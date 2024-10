Vrouw veroordeeld tot 11 jaar cel voor vergiftiging op schoonmoeder uit Affligem

De feiten dateren van september 2021 en vonden plaats in Affligem, de woonplaats van de schoonmoeder. “De vrouw werd telkens onwel na een bezoek van haar schoondochter”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “Twee keer werd het slachtoffer opgenomen in het ziekenhuis met ernstige hartritmestoornissen en kreeg ze schokken toegediend. Uit onderzoek is gebleken dat er in het bloed en urine van het slachtoffer een hoeveelheid hartmedicatie werd aangetroffen die zou dodelijk kunnen zijn voor personen die niet aan een hartziekte lijden.”

De 80-jarige vrouw uit Affligem is geen hartpatiënt en neemt de aangetroffen medicatie niet. Maar de medicatie is dezelfde die haar schoondochter jarenlang nam als hartpatiënt. Haar schoondochter zou op het moment van de feiten dus wel toegang hebben gehad tot de bewuste medicijnen. Volgens het slachtoffer was geldzucht het motief, maar de vrouw ontkende altijd dat ze haar schoonmoeder vergiftigd heeft. Toch is ze door de correctionele rechtbank in Brussel veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 11 jaar. De vrouw liet weten in beroep te gaan tegen de uitspraak.