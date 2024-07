Colruyt wil productie Léberg heropstarten, maar stuit op protest: "Vrees voor verkeersoverlast"

Léberg Bronnen ging begin 2021 failliet. De productie van water en frisdranken lag toen al een tijdje stil. Colruyt kocht de site en onderzocht de voorbije jaren of het mogelijk de productie kon heropstarten. Uit de aanvraag die de Halse warenhuisketen onlangs aanvroeg, is dat effectief ook het plan. Het wil een volledige nieuwe bottelarij bouwen op de huidige site. Colruyt denkt aan een wekelijkse productie van 1 miljoen liter, goed voor zo'n 15 jobs. "Het klopt dat we een omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor de site in Roosdaal en dat we dus specifieke plannen hebben met de site. We bekijken echter op dit ogenblik nog wat het juist zal worden op basis van de analyses van de bronnen", klinkt het bij de Halse warenhuisketen.

De plannen zijn alleszins niet naar de zin van Groen Pajottenland, dat voor verkeersoverlast vreest. Colruyt denkt dat zo'n tiental vrachtwagens per dag die aan en af zullen rijden. “Ze zullen langs een route waar veel schoolgaande jeugd fietst rijden, wat onveilig is”, klinkt het bij Marc Devits van Groen Pajottenland. “We vinden dat niet combineerbaar. We zien ook de industriële capaciteit verhogen, terwijl in de ruimtelijke plannen duidelijk staat dat dat niet kan. Als de firma zou sluiten en er komt andere bedrijvigheid, dan kan dat alleen met dezelfde capaciteit en dezelfde impact op de omgeving.”

Maar wat als Colruyt zich effectief houdt aan de vroegere capaciteit? “Ook dan zeggen we nee. Je kan de situatie niet vergelijken met pakweg 20 jaar geleden. De site binnen het centrum van Pamel, waar geen uitvalswegen zijn, is gewoon niet geschikt. Voor ons is de oplossing dat ze een leiding trekken van aan de site richting de geplande bedrijvenzone Belle Alliance in de buurt van de Belleheide. Dan moet al dat vrachtverkeer niet door het centrum", zegt Devits.